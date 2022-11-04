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ЦБА обсудил сотрудничество с органом страхового надзора Турции

ЦБА обсудил сотрудничество с органом страхового надзора Турции Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил текущие и будущие вопросы сотрудничества с Агентством по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсий Турции.
Финансы
4 ноября 2022 г. 12:30
ЦБА обсудил сотрудничество с органом страхового надзора Турции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обсудил текущие и будущие вопросы сотрудничества с Агентством по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсий Турции.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА написал в Twitter.

"Мы встретились в формате видеоконференции с делегациями с участием председателя Агентства по регулированию и надзору в сфере страхования и частных пенсий Турции Мехмета Акифа Эроглу и главы Страхового центра информации и мониторинга Турции Серкана Авджы. На встрече мы обсудили текущие и будущие вопросы сотрудничества между нашими организациями", - отметил он.

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Версия на английском языке CBA and Turkish Insurance Supervision Agency discuss cooperation 
Версия на азербайджанском языке AMB Türkiyənin sığorta nəzarəti qurumu ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

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