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    ЦБА обновит требования к корпоративному управлению в коммерческих банках

    Финансы
    • 20 октября, 2026
    • 10:42
    ЦБА обновит требования к корпоративному управлению в коммерческих банках

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовится обновить требования к корпоративному управлению в коммерческих банках.

    Как сообщает Report, об этом заместитель председателя ЦБА Тогрул Алиев заявил на проходящем в Баку мероприятии "Устойчивый бизнес: корпоративное управление, риски и комплаенс".

    "В настоящее время мы готовимся включить в нормативную базу те положения из различных рекомендаций, которые способны вывести корпоративное управление в банковском секторе на новый уровень и поддержать его деятельность. Внутренние обсуждения по этому вопросу уже близятся к завершению. В ближайшее время мы планируем представить проект банковскому сектору", - сказал он.

    Алиев подчеркнул, что мнение специалистов отрасли имеет для регулятора большое значение.

    "Мы будем признательны за рекомендации, которые поступят в рамках обсуждений. Они помогут внедрить в корпоративное управление банковского сектора более прогрессивное регулирование, соответствующее нововведениям и передовому опыту, а также заранее покажут, в каком направлении будут развиваться требования ЦБА", - отметил зампред Центробанка.

    По его словам, эффективное управление рисками является одним из основных условий стабильности финансового сектора.

    Он также отметил, что оценки международных организаций указывают на необходимость правильного анализа влияния экономических, геополитических, технологических и экологических факторов на деловую среду.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    AMB: Kommersiya banklarında korporativ idarəetmə tələbləri yenilənəcək
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