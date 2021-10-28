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ЦБА: Мы не препятствуем финансированию стартапов на рынке капитала

ЦБА: Мы не препятствуем финансированию стартапов на рынке капитала "Компания, желающая провести первичное массовое размещение (IPO), должна в первую очередь соответствовать стандартам корпоративного управления. В результате, если эта компания продает свои акции другим инвесторам, частным лицам, инвестиционным компаниям,
Финансы
28 октября 2021 г. 12:11
ЦБА: Мы не препятствуем финансированию стартапов на рынке капитала

"Компания, желающая провести первичное массовое размещение (IPO), должна в первую очередь соответствовать стандартам корпоративного управления. В результате, если эта компания продает свои акции другим инвесторам, частным лицам, инвестиционным компаниям, то несет ответственность перед ними. Потому что этот человек становится акционером этой компании".

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела надзора за рынком капитала департамента по контролю за рынком капитала Центрального банка Азербайджана Самир Исмаилов.

По его словам, и у нас компании, отвечающие стандартам корпоративного управления, могут получить финансирование на рынке капитала: "В последнее время ни один стартап не обращался в ЦБА в связи с финансированием на рынке акций. Если кто-то обратиться к нам, никаких проблем с реализацией не возникнет. Они могут пройти регистрацию и разместить акции, как и другие эмитенты. То есть мы не чиним никому препятствий. Рынок открыт для всех. ЦБА поддерживает развитие рынка".

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Версия на английском языке CBA: We do not hinder startups to finance from capital market
Версия на азербайджанском языке AMB: "Startapların kapital bazarından maliyyələşməsinə maneəçilik törətmirik"

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