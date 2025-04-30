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ЦБА изучит возможность внедрения "зеленых" страховых продуктов

ЦБА изучит возможность внедрения "зеленых" страховых продуктов 16:19 Одним из основных приоритетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на этот год станет развитие экосистемы, способствующей устойчивым финансовым потокам в нашей стране.
Финансы
30 апреля 2025 г. 16:37
ЦБА изучит возможность внедрения зеленых страховых продуктов

Одним из основных приоритетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 2025 год является развитие экосистемы, направленной на поощрение устойчивых финансовых потоков в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете об устойчивом финансировании" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно документу, в этих рамках будут изучены возможности внедрения "зеленых" страховых продуктов и определены перспективы в этом направлении: "Зеленые" страховые продукты служат повышению устойчивости как страны, так и предприятий, обеспечивая финансовую безопасность от климатических рисков. Кроме того, будут подготовлены предложения по внедрению "зеленых" суверенных облигаций. Такие облигации увеличивают финансирование государством "зеленых" проектов и привлекают внимание международных инвесторов.

В то же время будут подготовлены предложения по инструментариям озеленения государственной поддержки. "Учитывая важную роль государства в климатическом финансировании, постепенное озеленение портфеля механизмов государственной поддержки обеспечит направление финансовой поддержки на экологически устойчивые и "зеленые" проекты", - подчеркивает Центробанк.

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Версия на английском языке CBA to study possibility of introducing green insurance products
Версия на азербайджанском языке AMB: "Yaşıl" sığorta məhsullarının tətbiqi imkanları əsas prioritetlərdən olacaq

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