ЦБА изучит возможность внедрения "зеленых" страховых продуктов

16:19 Одним из основных приоритетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на этот год станет развитие экосистемы, способствующей устойчивым финансовым потокам в нашей стране.

Одним из основных приоритетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 2025 год является развитие экосистемы, направленной на поощрение устойчивых финансовых потоков в стране.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете об устойчивом финансировании" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно документу, в этих рамках будут изучены возможности внедрения "зеленых" страховых продуктов и определены перспективы в этом направлении: "Зеленые" страховые продукты служат повышению устойчивости как страны, так и предприятий, обеспечивая финансовую безопасность от климатических рисков. Кроме того, будут подготовлены предложения по внедрению "зеленых" суверенных облигаций. Такие облигации увеличивают финансирование государством "зеленых" проектов и привлекают внимание международных инвесторов.

В то же время будут подготовлены предложения по инструментариям озеленения государственной поддержки. "Учитывая важную роль государства в климатическом финансировании, постепенное озеленение портфеля механизмов государственной поддержки обеспечит направление финансовой поддержки на экологически устойчивые и "зеленые" проекты", - подчеркивает Центробанк.