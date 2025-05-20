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ЦБА изменил требования к валютным операциям

ЦБА изменил требования к валютным операциям ЦБА изменил требования к валютным операциям
Финансы
20 мая 2025 г. 10:05
ЦБА изменил требования к валютным операциям

Центробанк внес изменения в "Правила осуществления операций по обмену валюты лицами, получившими лицензию на деятельность по обмену валюты, и контроля за деятельностью по обмену валюты".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Казымов.

Также внесены изменения в "Условия и требования к деятельности местных отделений банков, а также Правила осуществления операций по обмену наличной валюты банками, их филиалами и отделениями". Оба документа были утверждены 20 декабря 2023 года.

Согласно внесенным изменениям, обладатели лицензий, а также банки должны иметь в своих внутренних правилах и процедурах требования о применении усиленных мер надлежащей проверки клиентов в отношении физических лиц, совершивших операции на сумму более 20 тысяч манатов или эквивалентную сумму за последний год, а также механизмы внутреннего контроля за соблюдением этих требований. До сих пор механизм контроля учитывался в течение "календарного года".

Департаменту правового обеспечения финансовых рынков ЦБА поручено в течение 3 дней представить новое решение в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.

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