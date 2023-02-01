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ЦБА: Инфляция в Азербайджане составит примерно 8%

ЦБА: Инфляция в Азербайджане составит примерно 8% Согласно обновленным прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), годовая инфляция в 2023 году составит около 8%, если прогнозы по базовому сценарию останутся стабильными.
Финансы
1 февраля 2023 г. 10:57
ЦБА: Инфляция в Азербайджане составит примерно 8%

Согласно обновленным прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), годовая инфляция в 2023 году составит около 8%, если прогнозы по базовому сценарию останутся стабильными.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Сообщается, что в условиях стабилизации мировых цен на энергоносители и продовольствие, начиная с IV квартала 2022 года, инфляция в странах-торговых партнерах Азербайджана начала постепенно снижаться.

"В декабре 2022 года годовая инфляция составила 14,4%, и это всего на 1,2 процентных пункта меньше максимума 2022 года (15,6% в сентябре). Основной структурный компонент инфляции - продовольственная инфляция остается высокой – на уровне 19%. Хотя в целом годовая инфляция имеет тенденцию к снижению, ее прогнозируемый уровень продолжает превышать целевой показатель”, - говорится в информации.

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Версия на английском языке CBA: Annual inflation will be around 8% in 2023
Версия на азербайджанском языке AMB: "Bu il illik inflyasiya 8 % ətrafında olacaq"

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