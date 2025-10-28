ЦБА: Имеются широкие возможности для деятельности тюркских государств в страховом секторе

Успешные шаги президента Ильхама Алиева по укреплению стратегического и экономического сотрудничества между тюркскими государствами создали широкие возможности для совместной и взаимной деятельности в страховом секторе, как и в других сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов на саммите "InsurTech тюркских государств 2025" в Баку.

Он отметил, что инициативы лидеров тюркских стран в этом направлении особенно важны:

"Саммит InsurTech, в котором мы сегодня участвуем, - яркий пример взаимодействия между тюркскими государствами. Он способствует созданию совместных инноваций и цифровых платформ. В современном мире страхование это не только важная часть финансовой стабильности, но и стратегический инструмент, обеспечивающий социальное благополучие и уверенность в будущем".