    ЦБА: Имеются широкие возможности для деятельности тюркских государств в страховом секторе

    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 11:25
    ЦБА: Имеются широкие возможности для деятельности тюркских государств в страховом секторе

    Успешные шаги президента Ильхама Алиева по укреплению стратегического и экономического сотрудничества между тюркскими государствами создали широкие возможности для совместной и взаимной деятельности в страховом секторе, как и в других сферах.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Гурбанов на саммите "InsurTech тюркских государств 2025" в Баку.

    Он отметил, что инициативы лидеров тюркских стран в этом направлении особенно важны:

    "Саммит InsurTech, в котором мы сегодня участвуем, - яркий пример взаимодействия между тюркскими государствами. Он способствует созданию совместных инноваций и цифровых платформ. В современном мире страхование это не только важная часть финансовой стабильности, но и стратегический инструмент, обеспечивающий социальное благополучие и уверенность в будущем".

