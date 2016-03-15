​ЦБА: График работы Центробанка в праздничные дни не изменится

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана не планирует вносить изменения в график работы в дни празднования Новруз.

Об этом сказал глава пресс-службы ЦБА Намиг Алиев в ответ на запрос Report: "Нерабочие дни остаются в силе".

"График работы коммерческих банков в рабочие и нерабочие дни устанавливается самими банками", - отметил Н.Алиев.

Представитель ЦБА добавил, что операции по обмену валюты проводятся в головных офисах, филиалах и отделениях, в том числе, обменных пунктах, а также платежных терминалах банков. Кроме того, продолжается деятельность пунктов обмена валют банков на туристических объектах.

"Туристы могут производить оплаты в отелях, на объектах услуг посредством POS-терминалов, получить наличную валюту посредством банкоматов", - подчеркнул Н.Алиев.