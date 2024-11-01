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ЦБА: Готовится госпрограмма по финансовой инклюзивности

ЦБА: Готовится госпрограмма по финансовой инклюзивности Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает государственную программу, связанную с финансовой инклюзивностью (равным и полноценным доступом к основным финансовым услугам всего населения страны).
Финансы
1 ноября 2024 г. 12:15
ЦБА: Готовится госпрограмма по финансовой инклюзивности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает государственную программу, связанную с финансовой инклюзивностью (равным и полноценным доступом к основным финансовым услугам всего населения страны).

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.

По его словам, документ находится в стадии согласования.

"Согласно программе инклюзивности, будут проведены исследования для увеличения финансовой доступности по многим аспектам. Планируется реализовать проекты, связанные с обязательствами ряда государственных учреждений в данной сфере", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Maliyyə inklüzivliyi ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanır

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