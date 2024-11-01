ЦБА: Готовится госпрограмма по финансовой инклюзивности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает государственную программу, связанную с финансовой инклюзивностью (равным и полноценным доступом к основным финансовым услугам всего населения страны).

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает государственную программу, связанную с финансовой инклюзивностью (равным и полноценным доступом к основным финансовым услугам всего населения страны).

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.

По его словам, документ находится в стадии согласования.

"Согласно программе инклюзивности, будут проведены исследования для увеличения финансовой доступности по многим аспектам. Планируется реализовать проекты, связанные с обязательствами ряда государственных учреждений в данной сфере", - сказал он.