ЦБА: Готовится госпрограмма по финансовой инклюзивности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает государственную программу, связанную с финансовой инклюзивностью (равным и полноценным доступом к основным финансовым услугам всего населения страны).
Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.
По его словам, документ находится в стадии согласования.
"Согласно программе инклюзивности, будут проведены исследования для увеличения финансовой доступности по многим аспектам. Планируется реализовать проекты, связанные с обязательствами ряда государственных учреждений в данной сфере", - сказал он.