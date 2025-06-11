ЦБА: Годовая инфляция в Азербайджане остается в прогнозируемой траектории

Годовая инфляция в Азербайджане движется по прогнозируемой траектории.

Годовая инфляция в Азербайджане соответствует прогнозируемой траектории.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, в апреле этого года 12-месячная инфляция составила 6,3%, а месячная инфляция - 0,3%. Годовой рост цен на продовольственные товары и услуги составил 7,6%, а на непродовольственные товары - 2,7%. Годовая базовая инфляция составила 4,8%.

ЦБА отмечает, что в последние месяцы неопределенность внешних факторов, влияющих на инфляцию, остается высокой.

По данным Международного валютного фонда, в апреле 2025 года индекс цен на сырьевые товары снизился на 1% в месячном исчислении и на 4,6% в годовом исчислении. Средневзвешенная годовая инфляция у торговых партнеров в апреле текущего года составила 9,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - говорится в сообщении.

ЦБА отмечает, что с учетом внутренних и внешних факторов прогноз по годовой инфляции на 2025-2026гг остается неизменным.

При этом регулятор подчеркивает, что снижение внешних факторов неопределенности в инфляции может привести к снижению учетной ставки.