ЦБА: Эмиссия нот за 8 месяцев сократилась почти в 2 раза

11:12

Объем нот, эмитированных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в январе-августе 2024 года сократился на 45,6%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА по учетной ставке.

"Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом ситуации на финансовых рынках и изменений в позиции ликвидности банковской системы. ЦБА резко сократил объем стерилизационных операций с начала года, учитывая влияние изменений остатков на правительственных счетах на ликвидность банковской системы. В августе средняя процентная ставка по однодневным необеспеченным операциям (1D AZIR) составила 7,28% (в июле 6,96%), сформировавшись внутри процентного коридора близкого к учетной ставке. В целом, разница между индексом 1D AZIR и учетной ставкой в августе достигла исторического минимума. В течение 59% рабочих дней августа спред между индексом 1D AZIR и учетной ставкой не превышал +/- 0,05% (как положительный, так и отрицательный спред). Средний объем операций на необеспеченном рынке, рассчитанный на один день, в августе достиг максимального уровня (534 млн манатов)", - подчеркивает Центробанк.