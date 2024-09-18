О нас

ЦБА: Эмиссия нот за 8 месяцев сократилась почти в 2 раза

ЦБА: Эмиссия нот за 8 месяцев сократилась почти в 2 раза 11:12
Финансы
18 сентября 2024 г. 11:31
ЦБА: Эмиссия нот за 8 месяцев сократилась почти в 2 раза

Объем нот, эмитированных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в январе-августе 2024 года сократился на 45,6%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА по учетной ставке.

"Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом ситуации на финансовых рынках и изменений в позиции ликвидности банковской системы. ЦБА резко сократил объем стерилизационных операций с начала года, учитывая влияние изменений остатков на правительственных счетах на ликвидность банковской системы. В августе средняя процентная ставка по однодневным необеспеченным операциям (1D AZIR) составила 7,28% (в июле 6,96%), сформировавшись внутри процентного коридора близкого к учетной ставке. В целом, разница между индексом 1D AZIR и учетной ставкой в августе достигла исторического минимума. В течение 59% рабочих дней августа спред между индексом 1D AZIR и учетной ставкой не превышал +/- 0,05% (как положительный, так и отрицательный спред). Средний объем операций на необеспеченном рынке, рассчитанный на один день, в августе достиг максимального уровня (534 млн манатов)", - подчеркивает Центробанк.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AMB: Not emissiyası 46 %-ə yaxın azalıb

Другие новости из категории

Суд ЕС аннулировал наложенный на Google крупный штраф
Суд ЕС аннулировал наложенный на Google крупный штраф
18 сентября 2024 г. 12:10
ЦБА не исключает интервенции на валютном рынке
ЦБА не исключает интервенции на валютном рынке
18 сентября 2024 г. 11:44
В ЦБА назвали стабильным внешний фон инфляции в стране
В ЦБА назвали стабильным внешний фон инфляции в стране
18 сентября 2024 г. 11:20
Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $73 млрд
Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $73 млрд
18 сентября 2024 г. 11:07
Центральный банк Азербайджана сохранил стабильной учетную ставку
Центральный банк Азербайджана сохранил стабильной учетную ставку
18 сентября 2024 г. 11:04
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.09.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.09.2024)
18 сентября 2024 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2024)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.09.2024)
18 сентября 2024 г. 09:16
Азербайджан в среднесрочной перспективе планирует сохранить госдолг ниже 23% ВВП
Азербайджан в среднесрочной перспективе планирует сохранить госдолг ниже 23% ВВП
17 сентября 2024 г. 23:46
Определились основные направления политики расходов Азербайджана на 2025 год
Определились основные направления политики расходов Азербайджана на 2025 год
17 сентября 2024 г. 22:57
Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2025 году
Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2025 году
17 сентября 2024 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi