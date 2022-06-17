ЦБА дал банкам время на совершенствование информационной безопасности

В связи с соответствием "Правилам по обеспечению информационной безопасности в банковском секторе", вступившим в силу с 1 апреля, в банках наблюдается повышение уровня совершенства по ряду направлений, однако существуют и проблемы.

В связи с соответствием "Правилам по обеспечению информационной безопасности в банковском секторе", вступившим в силу с 1 апреля, в банках наблюдается повышение уровня совершенства по ряду направлений, однако существуют и проблемы.

Как сообщает Report, об этом директор департамента информационных технологий Центрального банка Анар Гулиев сказал во время выступления на саммите финансов и технологий Fintex Sammmit.

"Было замечено, что банковский сектор все еще нуждается в усовершенствовании в направлениях, считающихся критическими. В частности, все еще требуется развитие в таких областях, как криптография, обеспечение контроля над активами, обеспечение устойчивости бизнеса.

Мы считаем, что проблемы в этих направлениях разрешатся к концу текущего года, и степень совершенства в банковском секторе будет соответствовать требованиям международных стандартов.

Целью подготовки правил в соответствии с международными стандартами является постепенная адаптация банковской экосистемы к международным требованиям", - подчеркнул А.Гулиев.

По его словам, эти правила были созданы в соответствии с требованиями международных стандартов ISO и представлены банковскому сектору: "Затем Центральный банк провел онсайт и офсайт проверки и осуществил процедуру, чтобы банковский сектор соответствовал правилам".