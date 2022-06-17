О нас

ЦБА дал банкам время на совершенствование информационной безопасности

ЦБА дал банкам время на совершенствование информационной безопасности В связи с соответствием "Правилам по обеспечению информационной безопасности в банковском секторе", вступившим в силу с 1 апреля, в банках наблюдается повышение уровня совершенства по ряду направлений, однако существуют и проблемы.
Финансы
17 июня 2022 г. 12:34
ЦБА дал банкам время на совершенствование информационной безопасности

В связи с соответствием "Правилам по обеспечению информационной безопасности в банковском секторе", вступившим в силу с 1 апреля, в банках наблюдается повышение уровня совершенства по ряду направлений, однако существуют и проблемы.

Как сообщает Report, об этом директор департамента информационных технологий Центрального банка Анар Гулиев сказал во время выступления на саммите финансов и технологий Fintex Sammmit.

"Было замечено, что банковский сектор все еще нуждается в усовершенствовании в направлениях, считающихся критическими. В частности, все еще требуется развитие в таких областях, как криптография, обеспечение контроля над активами, обеспечение устойчивости бизнеса.

Мы считаем, что проблемы в этих направлениях разрешатся к концу текущего года, и степень совершенства в банковском секторе будет соответствовать требованиям международных стандартов.

Целью подготовки правил в соответствии с международными стандартами является постепенная адаптация банковской экосистемы к международным требованиям", - подчеркнул А.Гулиев.

По его словам, эти правила были созданы в соответствии с требованиями международных стандартов ISO и представлены банковскому сектору: "Затем Центральный банк провел онсайт и офсайт проверки и осуществил процедуру, чтобы банковский сектор соответствовал правилам".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AMB banklara informasiya təhlükəsizliyini təkmilləşdirilməsi ilə bağlı vaxt verib

Экслюзивные новости

В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
Экс-премьер Румынии: Азербайджан - решение для Европы в энергетическом вопросе
16 июня 2022 г. 16:06
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
Экс-президент Латвии: Азербайджан - важный партнер Европы в вопросе поставок энергоресурсов
16 июня 2022 г. 15:30
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
В Азербайджане со следующего месяца заработает Google Pay
16 июня 2022 г. 14:41
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi