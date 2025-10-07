ЦБА: Азербайджанский бизнес предпочитает банковское финансирование

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 16:43
    Организации в Азербайджане отдают предпочтение банковскому финансированию перед инструментами рынка капитала.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента устойчивого развития финансовой стабильности ЦБА Рустам Тахиров в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

    По его словам, этому способствует ряд факторов: "Меры, предпринимаемые для оживления рынка капитала в Азербайджане, в конечном итоге принесут плоды в виде развития альтернативных финансовых инструментов, таких как сукуки и "зеленые облигации". Мы верим, что рынок капитала выйдет на новый уровень".

    Представитель ЦБА добавил, что в настоящее время подготовлены поправки к различным законодательным актам, которые направлены банкам для получения отзывов: "Согласно нашему графику, мы планируем завершить разработку этих поправок до конца текущего года и представить их на процедуры согласования и межправительственного утверждения. Мы надеемся, что в следующем году мы увидим законодательную базу и банки, предоставляющие услуги исламского банкинга".

