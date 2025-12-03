ЦБА автоматизировал процесс проверки

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) успешно реализовал проект "Управление надзорными проверками", основанный на применении решений SupTech (надзорные технологии) с целью совершенствования процессов контроля.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, цель данного проекта, реализованного в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", - полная автоматизация планирования, проведения и контроля проверок путем внедрения специальной платформы для управления проверками, сбор данных в единую базу данных и эффективное внедрения метода контроля, основанного на оценке рисков.

В рамках проделанной работы соответствующие департаменты ЦБА, осуществляющие надзор за финансовыми институтами, были обеспечены соответствующим программным обеспечением для эффективного выполнения своих контрольных функций. Проведение проверки с помощью этого программного обеспечения позволило расставить приоритеты в процессах с учетом рисков, более эффективно разрабатывать планы проверки и осуществлять оперативный мониторинг хода выполнения инструкций, данных финансовым учреждениям.

В то же время в рамках автоматизации стало возможным стандартизировать процедуры проверки, составлять отчеты о проверках в более короткие сроки в соответствии с заранее определенными формами и хранить всю информацию в единой электронной базе данных.