    Бизнес
    • 12 января, 2026
    • 19:59
    Азербайджан и США отметили большие перспективы для развития сотрудничества

    Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев обсудил с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) Карлом Крессом перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что Баку придает важное значение развитию отношений с Вашингтоном.

    Стороны также отметили большие перспективы для развития сотрудничества двух стран в сфере экономики и торговли, энергетики, инвестиций, транспорта и транзита, промышленности и других областях.

    Э.Алиев и К.Кресс обменялись мнениями о возможных совместных проектах, которые могут быть реализованы в рамках сотрудничества с USTDA. Обсуждались вопросы расширения азербайджано-американского экономического и торгового партнерства, перспективы "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) и другие возможности сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

    На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях реализации совместных инициатив.

    Azərbaycan USTDA ilə reallaşa biləcək birgə layihələri müzakirə edib

