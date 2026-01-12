Азербайджан и США отметили большие перспективы для развития сотрудничества

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев обсудил с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) Карлом Крессом перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что Баку придает важное значение развитию отношений с Вашингтоном.

Стороны также отметили большие перспективы для развития сотрудничества двух стран в сфере экономики и торговли, энергетики, инвестиций, транспорта и транзита, промышленности и других областях.

Э.Алиев и К.Кресс обменялись мнениями о возможных совместных проектах, которые могут быть реализованы в рамках сотрудничества с USTDA. Обсуждались вопросы расширения азербайджано-американского экономического и торгового партнерства, перспективы "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) и другие возможности сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях реализации совместных инициатив.