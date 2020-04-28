ЦБА аннулировал лицензии двух банков

Решением правления Центрального банка Азербайджана 28 апреля аннулированы лицензии ОАО Atabank и ОАО AmrahBank.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Отметим, что вчера решением ЦБА были назначены временные администраторы в Atabank, AGBank, NBCBank и AmrahBank. В соответствии с законодательством, все полномочия по управлению банками, в том числе полномочия общего собрания акционеров банка перешли к временным администраторам.

Финансовое состояние указанных банков начало ухудшаться давно, в частности ОАО Atabank длительное время не мог выполнять свои обязательства по возврату вкладов населения. Удельный вес двух проблемных банков в активах сектора составляет 2,1%, в кредитном портфеле - 3%.

Atabank и AmrahBank являются членами Фонда страхования вкладов, и сбережения населения, хранящиеся в этих банках, будут полностью компенсированы фондом без привлечения государственных средств. В случае нехватки средств фонда Центробанком будет выделен кредит на недостающую сумму в соответствии с действующим законодательством. Прочие обязательства Atabank и AmrahBank будут урегулированы в соответствии с законодательством назначенным судом ликвидатором.