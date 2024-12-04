ЦБА: 80-90% переводов с текущих счетов за 10 месяцев осуществлялись в электронной форме

в новости 2022 года он главный специалист Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Гасымов

В январе-октябре в Азербайджане 80% переводов (по сумме) с текущих счетов клиентов и порядка 90% транзакций осуществлены посредством Интернет и Мобильного банкинга.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом политики и развития платежных услуг и систем Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Гасымов на VIII Международном банковском форуме в Баку.

"По этой причине в правилах Усиленной аутентификации клиентов (SCA) имеется ограничение не более 3 неудачных попыток аутентификации. Однако, существуют и исключения, поскольку в какой-то момент разработка и политика пересекаются, и определение жестких требований может ограничить использование этих решений в будущем. Поэтому в SCA определили специальные исключения для менее рискованных транзакций. Для случаев, когда сумма одной операции составляет до 100 манатов, а сумма ежедневной операции - до 500 манатов, банки или организации небанковской платежной системы могут сделать исключения", - сказал он.