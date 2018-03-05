ЦБ Казахстана во второй раз снизил учетную ставку

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 9,5% с 9,75% годовых с коридором плюс/минус 1%.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в сообщении ЦБ Казахстана.

Решение регулятора не совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что Нацбанк сохранит уровень ставки в марте.

"Национальный банк Республики Казахстан продолжит в 2018 году политику постепенного снижения базовой ставки, обеспечивая при этом сохранение нейтральных денежно-кредитных условий", - сообщил ЦБ.

Решение ЦБ привело к падению курса доллара до 321 с 323 тенге. С начала года доллар в Казахстане подешевел на 3,6%.

5 января Национальный банк Казахстана снизил основную ставку до 9,75% с 10,25% годовых.