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    ЦБ Казахстана во второй раз снизил учетную ставку

    Доллар упал вследствие данного решения

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку до 9,5% с 9,75% годовых с коридором плюс/минус 1%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в сообщении ЦБ Казахстана.

    Решение регулятора не совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что Нацбанк сохранит уровень ставки в марте.

    "Национальный банк Республики Казахстан продолжит в 2018 году политику постепенного снижения базовой ставки, обеспечивая при этом сохранение нейтральных денежно-кредитных условий", - сообщил ЦБ.

    Решение ЦБ привело к падению курса доллара до 321 с 323 тенге. С начала года доллар в Казахстане подешевел на 3,6%.

    5 января Национальный банк Казахстана снизил основную ставку до 9,75% с 10,25% годовых.

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