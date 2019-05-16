​ЦБ Азербайджана начал подготовку плана цифровой трансформации

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"Операции по взаиморасчетам в Азербайджане будут осуществляться в течение 5-10 секунд".

Как передает Report, об этом на финансово-технологическом саммите (Fintex Sammit) в Баку заявил первый зампред ЦБ Азербайджана Алим Гулиев.

"В настоящее время ЦБА работает над двумя значимыми для страны проектами. Один из этих проектов связан с созданием системы мгновенных платежей и является одним из самых передовых направлений. Система мгновенных платежей применяется в 50 странах мира. В результате создания этой системы операции по взаиморасчетам между физическими лицами, бизнес-структурами и государственными учреждениями будут осуществляться в течение 5-10 секунд в режиме 7/24/365. Другой проект связан с созданием системы цифровой идентификации на платформе блокчейн. Проект реализуется компанией IBM. Кроме того, с участием зарубежных экспертов идет подготовка плана цифровой трансформации", - сказал Гулиев.