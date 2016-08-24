Бывший директор департамента МБА получил должность в AFB Bank

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Назначен директор вновь созданного департамента казначейства ОАО AFB Bank. Как передает Report, на эту должность назначен Бехнам Гурбанзаде.

Б.Гурбанзаде в свое время являлся директором департамента исламского банкинга ОАО "Международный банк Азербайджана".

Напомним, что AFB Bank начал деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, в 2009 году осуществлен ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 70 393 455 манатов. Эта сумма сложилась на основе 55 647 акций с номинальной стоимостью 1 265 манатов каждая. Акционерами банка являются ООО Gilan (99,64%), Тахир Джамиль оглу Мурадов (0,18%, председатель правления ООО Gilan Holding, в которое входит банк), Гасан Акбар оглу Абдуллаев (0,18%).