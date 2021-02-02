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Бюрократические препоны при выдаче банковских кредитов будут устранены

Бюрократические препоны при выдаче банковских кредитов будут устранены Доля банков в финансировании реальной экономики должна быть увеличена, в то же время простимулировано развитие предпринимательской деятельности
Финансы
2 февраля 2021 г. 16:23
Бюрократические препоны при выдаче банковских кредитов будут устранены

Доля банков в финансировании реальной экономики должна быть увеличена, в то же время простимулировано развитие предпринимательской деятельности.

Как сообщает Report, об этом говорится в документе "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Следует внедрить реальные рабочие механизмы, обеспечивающие доступность банковских кредитов для предпринимательской деятельности, устранены бюрократические барьеры в вопросах обеспечения банковских кредитов.

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Версия на азербайджанском языке Bank kreditlərinin verilməsində bürokratik əngəllər aradan qaldırılacaq

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