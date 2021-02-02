Бюрократические препоны при выдаче банковских кредитов будут устранены

Доля банков в финансировании реальной экономики должна быть увеличена, в то же время простимулировано развитие предпринимательской деятельности

Доля банков в финансировании реальной экономики должна быть увеличена, в то же время простимулировано развитие предпринимательской деятельности.

Как сообщает Report, об этом говорится в документе "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Следует внедрить реальные рабочие механизмы, обеспечивающие доступность банковских кредитов для предпринимательской деятельности, устранены бюрократические барьеры в вопросах обеспечения банковских кредитов.