Бюро обязательного страхования изменило график работы

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В связи с первыми Европейскими играми в июне этого года Бюро обязательного страхования (БОС) с 1 мая по 1 июля будет работать по особому графику.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, 50% сотрудников будут работать с 08:00 до 17:00, остальные 50% - с 08:30 до 17:30.

Напомним, что некоторое время назад Кабинет министров принял решение об изменении рабочего графика государственных и негосударственных предприятий в связи с первыми Европейскими играми. После завершения игр предприятия вернутся к обычному графику работы.