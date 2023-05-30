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Бюджетное обязательство Государственной налоговой службы увеличивается

Бюджетное обязательство Государственной налоговой службы увеличивается 14,932 млн манатов доходов пересмотренного государственного бюджета Азербайджана 2023 года пойдут на поступления по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.
Финансы
30 мая 2023 г. 16:24
Бюджетное обязательство Государственной налоговой службы увеличивается
Report

14,932 млн манатов доходов пересмотренного государственного бюджета Азербайджана 2023 года пойдут на поступления по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 1,530 млн манатов или на 11,4% больше утвержденного прогноза.

6,002 млн манатов, или 40,2% налоговых поступлений, пойдут на долю нефтяного сектора, 8,930 млн манатов, или 59,8%,- ненефтяного сектора. В том числе поступления по ненефтяному сектору превышают утвержденные показатели на 545 млн манатов или на 6,5%, а по исполнительному показателю 2022 года - на 793,7 млн манатов или на 9,8%.

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