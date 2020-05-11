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Еврокомиссия выделит миллионы евро на улучшение мнения о ЕС в соседних странах

Будут выделены миллионы на «улучшение мнения» о ЕС в соседних странах

Еврокомиссия выделит 15,8 миллионов евро на «улучшение мнения» о Европейском Союзе (ЕС) в соседних странах. 

Как передает Report со ссылкой на тендер, средства будут выделены участникам программы «Европейская политика соседства». 

«Общая цель данной программы — повышение осведомлённости и углубление представления общественности о Евросоюзе и его политике, а также улучшение общественного мнения в отношении ЕС на территории стран-соседей посредством специально разработанных стратегических мер в области коммуникации», — приводит издание выдержки из документа.

Около десяти миллионов евро будут потрачены на программы в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдавии и на Украине. Остальные - в Сирии, Ливии, Египте и других государствах, соседствующих с Европейским Союзом на юге. Проект рассчитан на четыре года и стартует в ноябре. 

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