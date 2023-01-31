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Будет продлен режим работы “Офиса наличной валюты” Центробанка Азербайджана

Будет продлен режим работы “Офиса наличной валюты” Центробанка Азербайджана С завтрашнего дня “Офис наличной валюты” по обслуживанию населения в административном здании Центрального банка Азербайджана (ЦБА), расположенном по адресу: Баку, Сабаильский район, проспект Бюльбюля, 27, будет работать также по средам с 10:00 до 13:00.
Финансы
31 января 2023 г. 17:00
Будет продлен режим работы “Офиса наличной валюты” Центробанка Азербайджана

С завтрашнего дня “Офис наличной валюты” по обслуживанию населения в административном здании Центрального банка Азербайджана (ЦБА), расположенном по адресу: Баку, Сабаильский район, проспект Бюльбюля, 27, будет работать также по средам с 10:00 до 13:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, таким образом, увеличено количество дней работы кассы обслуживания, организованной с целью обмена непригодных для обращения денежных знаков у населения, продажи юбилейных и памятных денежных знаков и ответа на запросы населения в связи с наличными средствами.

По дополнительным вопросам можно обратиться на “горячую линию” ЦБА (966).

Отметим, что прежде Офис работал только по вторникам и четвергам с 10:00 до 13:00.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Nağd pul ofisi”nin iş günlərinin sayını artırıb

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