Британский фунт немного замедлил рост к доллару на новостях об отставке Трасс

Курс фунта стерлингов к доллару немного замедлил рост после новостей об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, при которой национальная валюта обвалилась до исторического минимума.

Курс фунта стерлингов к доллару немного замедлил рост после новостей об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, при которой национальная валюта обвалилась до исторического минимума.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Курс фунта вырос до 1,1256 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1214 доллара. До заявления Трасс фунт дорожал до 1,13 доллара.

При этом в период нахождения Трасс на должности курс фунта достиг нового исторического минимума в 1,0384 доллара. Аналитики связывали падение с намерением теперь уже бывшего главы Минфина отменить повышение налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%.

Трасс в четверг заявила, что уходит в отставку, менее чем через два месяца после ее назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства. Трасс также заявила, что останется премьер-министром, пока не будет выбран ее преемник. Выборы в Великобритании пройдут на следующей неделе.