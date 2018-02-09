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    Братья Уинклвосс предрекают подорожание биткоина до 320 тыс. долларов

    Прогноз: Регулирование криптовалютного рынка приведет к подорожанию цифровой валюты

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Преданные фанаты биткоина, братья-близнецы Уинклвосс, не только не боятся регулирования, но и приветствуют его, а также пророчат удорожание биткоина в 40 раз.

    Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, в интервью Bloomberg Television Тайлер Уинклвосс, сооснователь и глава криптобиржи Gemini заявил, что цифровые технологии не могут процветать и развиваться без тщательного регулирования, связывающего их с финансовым миром, и как только в юрисдикциях будет найден оптимальный баланс, это будет большая победа для криптовалют и стимул для их роста.

    По мнению братьев, регулирование криптовалютного рынка повысит доверие инвесторов. Это, в свою очередь, увеличит спрос и приведет к подорожанию цифровой валюты.

    Отметим, что несколькими днями ранее братья с состоянием 0,9-1,1 млрд долларов заняли четвертую строчку в рейтинге Forbes среди бизнесменов, разбогатевших на криптовалютных операциях. 

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