Братья Уинклвосс предрекают подорожание биткоина до 320 тыс. долларов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Преданные фанаты биткоина, братья-близнецы Уинклвосс, не только не боятся регулирования, но и приветствуют его, а также пророчат удорожание биткоина в 40 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, в интервью Bloomberg Television Тайлер Уинклвосс, сооснователь и глава криптобиржи Gemini заявил, что цифровые технологии не могут процветать и развиваться без тщательного регулирования, связывающего их с финансовым миром, и как только в юрисдикциях будет найден оптимальный баланс, это будет большая победа для криптовалют и стимул для их роста.

По мнению братьев, регулирование криптовалютного рынка повысит доверие инвесторов. Это, в свою очередь, увеличит спрос и приведет к подорожанию цифровой валюты.

Отметим, что несколькими днями ранее братья с состоянием 0,9-1,1 млрд долларов заняли четвертую строчку в рейтинге Forbes среди бизнесменов, разбогатевших на криптовалютных операциях.