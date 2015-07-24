Большинство западных индексов на мировом рынке подешевело

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ 23 июля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,67% и составил 17 731,92 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,57% - до 2 102,15 пунктов, Nasdaq - на 0,49% - до 5 146,41 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,18% - до 6 655,01 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,08% - до 5 086,74 57 пунктов, германский DAX подешевел на 0,07% - до 11 512,11 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота подешевела на 14,4 доллара или 1,31% и составила 1 082,50 долларов. Отметим, что это самый низкий показатель после 1 февраля 2010 года.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0974 (+0,31%).