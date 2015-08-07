​Большинство западных фондовых индексов снизилось

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ 6 августа на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,69% и составил 17 419,75 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,78% - до 2 083,56 пунктов, Nasdaq вырос на 1,62% - до 5 056,44 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,08% - до 6 747,09 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 10,09% - до 5 192,11 пунктов, германский DAX - на 0,44% - до 11 585,10 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,30% и составила 1 087,40 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0920 (+0,11%).