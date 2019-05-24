Большинство финансовых учреждений Азербайджана не пользуются услугами НДЦ - МОНИТОРИНГ

Двадцать восемь действующих в Азербайджане банков, в том числе дочерняя компания PASHA Bank в Турции - PASHA Yatırım Bankası, являются участниками рынка ценных бумаг страны, то есть входят в число эмитентов, обслуживаемых Национальным депозитарным центром (НДЦ). Исключением являются бакинские филиалы Национальных банков Ирана и Пакистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на НДЦ.

Между тем в списке эмитентов организации насчитывается 11 небанковских кредитных организаций – ООО Azerbaijan Micro Credit, CityFinance, Merkuri, AselKredit, TBCKredit, ЗАО FinexKredit, Finoko, Para и TCF, ЗАО Aqrarkredit.

В список не вошел ни один из 49 кредитных союзов.

Среди лизинговых компаний на рынке капитала представлены ОАО Ekolizinq, Aqrolizinq, Atalizinq, BTBLeasing, FinansLizinq, MeqaLizinq, QafqazLizinq, PriorLeasing, UnionLizinq, ЗАО AGLizinq, BeynəlxalqLizinq, MCBLizinq. Это 1/10 часть участников рынка лизинга.

Эмитентами НДЦ в страховом секторе являются 17 страховых компаний, в том числе AzRe Reinsurance. В список не вошли Ateshgah Insurance, Xalq Hayat Insurance, Qala Insurance, Nakhchivan Insurance и PASHA Hayat Insurance.

Среди инвестиционных компаний в списке ОАО Azfinance, Xalq Kapital, PASHA Capital и PSG Capital, а также Plato Capital and Co. и Unicapital. Две инвестиционные компании - ОАО BTB Capital и ЗАО İnvest-AZ не являются эмитентами НДЦ. В список вошла Бакинская фондовая биржа.

Центральный депозитарий также обслуживает ряд государственных учреждений (ЦБ Азербайджана, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, министерство финансов), Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), несколько государственных акционерных обществ (Азербайджанские авиалинии и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг" и "Азеристиликтеджхизат"), крупные холдинги (Инвестиционная строительно-промышленная корпорация Akkord, ЗАО AB Standard и др.).