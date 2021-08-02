Bloomberg: США оказались на пороге дефолта

В США истек срок двухлетнего соглашения по "потолку" госдолга.

В США истек срок двухлетнего соглашения по "потолку" госдолга.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Bloomberg.

Лимит суммы долга установили на уровне 22 триллионов долларов США в 2019 году, однако в этом июне задолженность выросла до 28,5 триллиона. По информации агентства, если конгресс не предпримет никаких действий, Министерству финансов придется пойти на крайние меры. Теперь ведомство сможет распоряжаться только денежными средствами на счетах — 450 миллиардов долларов.

"Настал тот момент, когда необходимо обратить внимание конгрессменов на эту проблему и сесть за стол переговоров", — заявил Дэвид Уилкокс, старший научный сотрудник Института мировой экономики Питерсона.

В августе 2019-го лимит госдолга приостановили на два года после решения конгресса. Так как новый план об увеличении "порога" или его заморозке еще не разработали, чиновники прекратили продажу ценных бумаг государственных и местных органов власти, которые помогают инвестировать доходы от облигаций.

Демократы могут самостоятельно принять решение о сокращении бюджета или договориться с республиканцами — тогда придется идти на уступки, например, пересмотрев некоторые статьи бюджета.

Соединенные Штаты активно наращивают внешние заимствования со времен кризиса 2008 года. При Бараке Обаме долговые обязательства увеличились на девять триллионов, при Дональде Трампе — еще на семь. В 2018-м было уже 78% ВВП — уровень, который Всемирный банк называет опасным.

По прогнозам, госдолг должен был превысить размер американской экономики через десять лет. Однако это произошло раньше из-за пандемии коронавируса и расходов на поддержку национального хозяйства. В итоге этой весной государственный долг США достиг 28 триллионов долларов, или 101% ВВП.

Подобное было только после Второй мировой войны.