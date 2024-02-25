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Bloomberg сообщил об опасениях банков в случае конфискации активов РФ

Bloomberg сообщил об опасениях банков в случае конфискации активов РФ Международные банки опасаются потрясений в мировой финансовой системе в случае конфискации российских активов без установления соответствующих правовых норм со стороны Великобритании.
Финансы
25 февраля 2024 г. 00:39
Bloomberg сообщил об опасениях банков в случае конфискации активов РФ

Международные банки опасаются потрясений в мировой финансовой системе в случае конфискации российских активов без установления соответствующих правовых норм со стороны Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступает агентство Bloomberg.

Кроме того, из-за подобного решения Россия может начать судебное преследование финучреждений.

Приоритетом для банков является определенная форма юридической защиты или компенсации от любых будущих исков, которые может подать Россия против отдельных финансовых учреждений, участвующих в конфискации активов.

Банкиры и юристы также обеспокоены тем, что масштабные операции по конфискации активов могут подорвать репутацию Великобритании как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве права. Полный объем замороженных российских активов в Великобритании неизвестен, но депутат от Лейбористской партии Крис Брайант в 2023 году заявил, что около £26 млрд из активов ЦБ РФ находятся в Великобритании.

Часть из этих средств может храниться в базирующемся в Бельгии международном депозитарии Euroclear. Bloomberg при этом не уточняет, почему банки требуют проработки правовых норм именно от Великобритании.

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Версия на азербайджанском языке Bloomberg: Banklar Rusiyanın aktivlərinin müsadirə edilməsindən qorxurlar

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