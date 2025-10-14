Bloomberg: ЕС считает российские активы единственным источником помощи Киеву

В Евросоюзе растет уверенность в том, что использование замороженных российских активов на сумму $232 млрд является единственным реалистичным способом обеспечить стабильную финансовую поддержку Украине.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Альтернативные источники финансирования, по мнению представителей ЕС, практически исчерпаны.

По информации агентства, ЕС намерен достичь политического консенсуса по вопросу использования активов РФ на саммите лидеров в Брюсселе, запланированном на следующую неделю. После достижения договоренности Европейская комиссия приступит к разработке юридической базы для механизма перенаправления средств Украине, ориентировочно ко второму кварталу 2026 года.

Обсуждаемые в ЕС планы предусматривают предоставление Украине кредита в размере около $163 млрд, обеспеченного российскими активами. Возврат средств Москве будет возможен только при условии согласия российской стороны на компенсацию ущерба, нанесенного Украине.