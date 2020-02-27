Биткоин сдался, рынок ушел вниз

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За прошедшую неделю криптовалютный рынок потерял около 8% своей капитализации.

Как передает Report со ссылкой на kapital.kz, источником давления на криптовалюты стало падение основных мировых рынков, вызванное опасениями из-за продолжающегося распространения нового коронавируса. При этом Bitcoin (BTC) в данной ситуации не повел себя как защитный актив в виде «цифрового золота», сдался и потерял в цене.

За прошедшую неделю общая капитализация криптовалютного рынка заметно снизилась, потеряв около 8%. На утро среды, 26 февраля 2020 года, она составила 268,2 млрд долларов США против 291,2 млрд долларов США на конец прошлого отчетного периода.