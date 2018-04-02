Биткоин потерял половину стоимости

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В 2017 году биткоину удалось вырасти на 1 375%. Однако первый квартал 2018 года стал вторым самым неудачным для биткоина за период с 2010 года, сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru.

По итогам квартала валюта потеряла почти 50%, просев в район 6 900 долларов. Хуже дела обстояли лишь в третьем квартале 2011 года, когда биткоин обвалился на 68%. Если тогда инвесторы потеряли всего 11 долларов на каждый биткоин, сейчас же их убытки по каждому биткоину составили около 6 750 долларов.

Девальвация биткоина происходила на фоне общей просадки всего рынка криптовалют. Так, эфириум отметил максимум на 1 369 долларов в середине января, но завершил квартал на уровне 394 долларов, потеряв примерно 70%. Рипл 4 января торговался на максимуме 3,84 доллара, но завершил квартал на уровне 52 цента. Общая капитализация рынка криптовалют сократилась за первый квартал на 54%, до 277 млрд долларов, согласно данным coinmarketcap.