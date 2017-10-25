Биткоин подорожает до 50 тыс. долларов в течение десяти лет

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Стоимость одного биткоина может вырасти до 50 тыс. долларов в течение десяти лет. Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, по мнению основателя инвестиционной фирмы Standpoint Research Ронни Моас, высказанному им в эфире CNBC, за это время ситуация со спросом и предложением на рынке может оказаться таковой, что "200 млн людей по всему миру будут пытаться купить несколько млн биткоинов".

Он отметил, что накануне капитализация биткоина, то есть суммарная стоимость всех монет, превзошла капитализацию Goldman Sachs, и если подорожание криптовалюты будет продолжаться такими темпами, то ее капитализация превысит капитализацию Apple, которая сегодня составляет более 800 млрд долларов.

В настоящее время капитализация биткоина составляет около 93,77 млрд долларов, следует из данных CoinMarketCap, в то время как капитализация Goldman Sachs по данным Reuters на 24 октября составляла 93,67 млрд долларов.