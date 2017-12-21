Биткоин может подешеветь вдвое на следующей неделе

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Биткоин может потерять половину своей нынешней цены. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал в интервью CNBC основатель и гендиректор хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед.

По словам инвестора, вложившегося в биткоин, когда он стоил всего 72 доллара, все взлеты и падения больших проектов на блокчейне еще впереди: "На следующей неделе биткоин может упасть на 50%, туда, на отметку месячной давности. Но через год он может стоить намного дороже, чем сейчас", - предполагает Морхед.

Дэн Морхед основал Pantera Capital в 2003 году. Фонд специализируется на инвестициях в цифровые валюты. В 2017 году прибыль от деятельности компании составила 25 004% (1,7 млрд долларов). По оценкам экспертов, лучшие хедж-фонды, работающие с традиционными финансовыми инструментами, в нынешнем году показали доходность в 148%.