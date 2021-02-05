Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

Основные биржевые индексы в Нью-Йорке в четверг к закрытию сессии продемонстрировали рост более чем на 1%.

Основные биржевые индексы в Нью-Йорке к закрытию сессии продемонстрировали рост более чем на 1%.

Как передает Report, согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 332,53 пункта (+1,08%), до 31 056,13. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 41,56 пункта (+1,09%) и оказался на отметке 3 871,72. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 167,20 пункта (+1,23%), до 13 777,74.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,19%, до 56,35 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 2,22%, до 1 794,40 долларов США за тройскую унцию.