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Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли Основные биржевые индексы в Нью-Йорке в четверг к закрытию сессии продемонстрировали рост более чем на 1%.
Финансы
5 февраля 2021 г. 02:13
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли

Основные биржевые индексы в Нью-Йорке к закрытию сессии продемонстрировали рост более чем на 1%.

Как передает Report, согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 332,53 пункта (+1,08%), до 31 056,13. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 41,56 пункта (+1,09%) и оказался на отметке 3 871,72. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 167,20 пункта (+1,23%), до 13 777,74.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,19%, до 56,35 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 2,22%, до 1 794,40 долларов США за тройскую унцию.

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