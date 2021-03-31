Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии продемонстрировали тенденцию к снижению

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии продемонстрировали тенденцию к снижению.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, промышленный DJIA снизился на 0,31%, до 33066,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал почти на столько же - на 0,32%, до 3958,55 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,11%, до 13045,39 пункта.

Инвесторов беспокоит рост доходности гособлигаций США. Показатель для десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) после временной стабилизации рос второй день подряд.