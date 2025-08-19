Биржевые цены на кофе арабика повысились почти на 2%

Биржевые цены на кофе арабика в мире повысились почти на 2%, до самого высокого уровня за последние два месяца.

Биржевые цены на кофе арабика в мире повысились почти на 2%, до самого высокого уровня за последние два месяца.

Как передает Report, это следует из данных ICE Futures.

Цена сентябрьского фьючерса на кофе арабика выросла на 1,75%, до $3,496 за фунт (около $7 707 за тонну).

Ранее в ходе торгов цена максимально поднималась до $3,5225 за фунт ($7 766 за тонну), это самый высокий уровень с 11 июня.

С начала месяца цена выросла более чем на 15% после трех месяцев снижения подряд. В феврале показатель достиг исторического максимума, поднявшись до $4,2995 за фунт ($9 479 за тонну).

Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста увеличилась на 3,13%, до $4 285 за тонну.