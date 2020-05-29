​Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи продемонстрировали к закрытию сессии снижение, связанное с опасениями участников рынка по поводу возможного обострения американо-китайских отношений.

Как передает Report со ссылкой на сайт торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones опустился на 147,63 пунктов (-0,58%) - до отметки 25 400,64. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 6,40 пунктов (-0,21%) и оказался на отметке 3 029,73. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 43,37 пунктов (-0,44%) - до 9 368,99.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,3 долларов США до уровня 33,41 долларов США за баррель.