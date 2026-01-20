Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума

Биржевая цена на золото во вторник повысилась более чем на 2%, впервые в истории превысив отметку в $4 700 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась до $108,71 относительно предыдущего закрытия, или на 2,37% - до $4 704,11 за тройскую унцию. Показатель впервые в истории находится выше уровня в $4 700. Мартовский фьючерс на серебро в то же время подорожал на 6,23% - до $94,052 за унцию.

Золото возобновило рост стоимости с началом новой недели, после того как в субботу президент США Дональд Трамп объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.