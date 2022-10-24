Биржа Санкт-Петербурга с 31 октября разблокирует часть иностранных ценных бумаг

Владельцы заблокированных иностранных бумаг смогут в ближайшее время торговать частью своих активов. Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) договорилась с иностранным инвестором об обмене ценными бумагами на сумму 312 млн долларов.

Владельцы заблокированных иностранных бумаг смогут в ближайшее время торговать частью своих активов. Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) договорилась с иностранным инвестором об обмене ценными бумагами на сумму 312 млн долларов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"Для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых СПБ Биржа достигла договоренности с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка (расчетный депозитарий биржи) свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария (НРД), на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД", - следует из сообщения.

Таким образом, будет разблокирована часть бумаг 680 наименований, среди которых Apple, Chevron, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Ford, Johnson & Johnson, Microsoft, Moderna, NIKE, Pfizer, Virgin Galactic, Visa и другие.

На СПБ Бирже уточнили, что при процедуре обмена дисконтов не возникнет, так как операции являются депозитарными, а не сделками купли-продажи. Таким образом, перевод иностранных ценных бумаг на торговые разделы произойдет автоматически без дополнительных издержек и действий от инвесторов.

Ранее глава биржи Роман Горюнов говорил, что договоренность затрагивает примерно 10% активов, которых коснулась блокировка.