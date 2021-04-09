Белый дом представил проект на 2022 год в размере 1,5 трлн долларов

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах администрации

Белый дом представил в пятницу проект бюджета на 2022 финансовый год (начнется в США 1 октября) в размере 1,52 трлн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном письме на имя председателя комитета Сената Конгресса США по ассигнованиям Патрика Лихи.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах администрации. Члены Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.