Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ ОАО Bank Technique возобновил операции с пластиковыми картами.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, с помощью карт можно осуществлять операции в банкоматах, за рубежом, в онлайн-магазинах, а также электронные расчеты.

Все услуги посредством пластиковых карт активированы.

Отметим, что некоторое время назад были возобновлены все виды операций по системе срочных денежных переводов.

На собрании акционеров 16 октября было принято заявление председателя Наблюдательного совета Ровшана Исмаилова об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Назначенный решением общего собрания акционеров на пост председателя Наблюдательного совета Этибар Махмуд оглу Алиев с 27 октября приступил к исполнению обязанностей.

Напомним, что Р.Исмаилов еще в 2012 году заменил на посту председателя Наблюдательного совета того же Э.Алиева.