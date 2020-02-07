Банковский сектор Азербайджана вдвое увеличил чистую прибыль

В 2019 году банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 536,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками, это на 92,2% больше, чем за 2018 год.

В прошлом году операционные доходы банков составили 2 645,9 млн манатов (на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года), операционные расходы - 1 752,9 млн манатов (+9,05%), отчисления на специальные резервы - 221,3 млн манатов (-35,9%), прочие доходы - 21,3 млн манатов (в 8,5 раза больше), выплаты по налогу на прибыль - 156,1 млн манатов (в 2,2 раза больше).