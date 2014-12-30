Bank Melli İran-Bakı довел уровень уставного капитала до 51,434 млн. манатов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Действующий в Азербайджане Bank Melli İran-Bakı довел уровень уставного капитала до уровня 51 433 671,44 манатов.

Как сообщили Report из главного офиса банка, за год главным управлением Bank Melli İran осуществлен дополнительный рост.

Как сообщили из бакинского офиса банка, этим банк выполнил требования Центрального банка о доведении совокупного капитала действующих в Азербайджане банков, а также совокупного капитала для местных филиалов иностранных банков до уровня 50 млн. манатов.

Напомним, что Bank Melli İran действует уже 87 лет. Он имеет 3 300 филиалов и 43 000 сотрудников.