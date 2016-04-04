​Банки вблизи линии фронта работают в прежнем режиме

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Напряженная ситуация вдоль линии фронта не повлияла на работу находящихся на этих территориях банков. Население полностью обеспечивается банковскими услугами.

Как сообщили Report в Международном банке Азербайджана, последние события на линии соприкосновения войск не повлияли на деятельность сети банков в прифронтовых регионах. Банки обслуживают население в прежнем режиме. В то же время нет никаких ограничений в деятельности банкоматов на данных территориях.

В ОАО Kapital Bank агентству сообщили, что в рабочий график филиалов банка, функционирующих вблизи прифронтовых территорий, не внесено никаких изменений. Они оказывают клиентам банковские услуги в прежнем режиме.

Отметим, что в ночь на 2-е апреля и в течение всего дня азербайджанские позиции и жилые пункты вдоль линии фронта подвергались интенсивному обстрелу вражеской стороны. В целях предотвращения диверсии и обеспечения безопасности гражданского населения Командованием Вооруженных сил Азербайджана принято решение об ответных мерах в направлении Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В результате контратак за короткое время была прорвана первая линия обороны по некоторым направлениям фронта, которые армянские вооруженные подразделения укрепляли на протяжении долгих лет, полностью освобождены от врага несколько возвышенностей стратегической значимости и жилые пункты.