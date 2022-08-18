О нас

Банки Европы возобновили операции с российскими бондами

Банки Европы возобновили операции с российскими бондами Европейские банки вслед за банками США возобновили операции с российскими облигациями.
Финансы
18 августа 2022 г. 05:42
Банки Европы возобновили операции с российскими бондами

Европейские банки вслед за банками США возобновили операции с российскими облигациями.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, в начале июня американский Минфин ужесточил трактовку санкционного режима в отношении российского долга, запретив инвесторам из США покупать на вторичном рынке российские суверенные и корпоративные облигации. Новые разъяснения министерства фактически остановили торговлю российским долгом.

Но в конце июля OFAC, подразделение Минфина, отвечающее за правоприменение санкций в США, сообщило, что своей лицензией открывает 3-месячное "окно" для банков на операции с российскими бондами, чтобы они могли помочь своим клиентам закрыть позиции в российских облигациях. Европейские регуляторы также смягчили условия проведения таких операций для своих банков для снижения рисков их клиентов.

По данным Financial Times, банки UBS, Barclays и Deutsche Bank вновь разрешили своим клиентам продавать российские облигации вслед за аналогичными действиями американских JPMorgan, Bank of America, Jefferies и Citigroup. Впрочем, другие банки, среди которых Credit Suisse и HSBC, пока от операций с российским долгом воздерживаются, опасаясь связанных с ними рисков.

Издание отмечает, что лицензия OFAC позволяет банкам совершать торговые операции с российскими облигациями в интересах американских граждан для снижения их рисков, даже если эти операции включают в себя покупку бумаг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa bankları Rusiya istiqrazları ilə əməliyyatları bərpa edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
18 августа 2022 г. 00:10
В Москве почтили память Муслима Магомаева 
ФотоВ Москве почтили память Муслима Магомаева 
17 августа 2022 г. 18:09
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
В международные организации направлено обращение в связи с экологическим террором армян в Лачыне
17 августа 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 80-летним юбилеем Муслима Магомаева
17 августа 2022 г. 10:16
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Германии в Азербайджане
16 августа 2022 г. 19:24
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана
16 августа 2022 г. 18:20
У первой леди США диагностирован коронавирус
У первой леди США диагностирован коронавирус
16 августа 2022 г. 17:49
На Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
ФотоНа Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле
16 августа 2022 г. 12:47
Генерал ГПС: Вопрос семи сел Газаха является предметом делимитации
Генерал ГПС: Вопрос семи сел Газаха является предметом делимитации
16 августа 2022 г. 12:35
Увеличено число плановых мест для поступления в вузы
Увеличено число плановых мест для поступления в вузы
16 августа 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi