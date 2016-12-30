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    Банки Азербайджана в праздничные дни будут работать в усиленном режиме

    Палата рекомендовала банкам перейти на усиленный режим работы

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ По рекомендации Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) филиалы и отделения азербайджанских банков в праздничные дни - с 31 декабря по 4 января будут работать в усиленном режиме. 

    Об этом сообщили Report из Палаты.

    По информации, с учетом потока туристов в праздничные дни в Азербайджане в целях обеспечения их услугами обмена валюты Палата рекомендовала банкам перейти на усиленный режим работы. В связи с этим, 59 филиалов и 31 отделение 25 банков в Баку и основных туристических регионах с 31 декабря по 4 января будут обслуживать туристов и граждан страны. На некоторых объектах туризма также установлены автоматы по обмену валюты.

    В праздничные дни также будет функционировать мониторинговая группа ПНФР. По любым возникшим вопросам граждан просят обращаться на горячую линию Палаты.

    Координатор – Ровшан Мамедли (тел: 493-50-58 (внутренний - 300); email: rovshan.mammadli@fmsa.az).

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